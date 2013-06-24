Україна стала партнером Північного інституту інтероперабельності (NIIS), до якого входять Фінляндія, Естонія, Ісландія та Фарерські острови. Нове партнерство дасть змогу обмінюватися досвідом і спільно допомагати іншим державам цифровізуватися. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

NIIS впроваджує технологію X-Road. Зокрема, координує, розробляє та перевіряє вихідний код X-Road. Північний інститут інтероперабельності відповідає за документацію та технічні вимоги, бере участь у міжнародній співпраці, а також займається сертифікаціями й навчанням для третіх сторін.

«NIIS відіграє важливу роль у впровадженні інновацій у цифровому уряді та сприяє транскордонному співробітництву. Ми раді можливості співпрацювати з NIIS, щоб разом формувати прогресивне майбутнє. Це честь для нашої команди, адже ми, в Україні, маємо безпосередній досвід впровадження X-Road (Трембіта)», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан .

Для України це послідовний крок у сфері міждержавної цифрової дипломатії та вивчення найкращого світового досвіду. Нещодавно Уряд ухвалив постанову про відкритий код Дії. Тепер його зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки.

«Це партнерство демонструє прихильність членів NIIS та України до вдосконалення цифрової державної інфраструктури та підкреслює щораз вищу важливість міжнародної співпраці в цій галузі. Оскільки цифрові виклики виходять за межі національних кордонів, такі партнерства мають вирішальне значення для побудови стійких та взаємопов’язаних цифрових суспільств», — говорить Вілле Сірвіо, генеральний директор NIIS.

Партнерство з NIIS сприятиме розробленню спільних цифрових рішень. Представники Мінцифри увійдуть до робочої групи з технічних питань. Вони братимуть участь в обговореннях щодо майбутніх розробок X-Road або окремих компонентів інфраструктури цифрового уряду.