У взаємодії із Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (англ. ІСМP, International Commission on Missing Persons) планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків упродовж літа 2024 року в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ.

Для запису на відбір ДНК зразків просимо залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням: https://bit.ly/3RhDDHJ або надавши відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).