Делегація Міжнародної морської організації обговорила з українськими партнерами питання посилення безпеки українського тимчасового морського коридору.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«Серед основних тем переговорів — пакет пропозицій міжнародної технічної допомоги для безпечної роботи морського сектору України, його відновлення у післявоєнний період та результати роботи українського коридору – тимчасового експортного коридору Чорним морем», - йдеться в повідомленні.

Представникам делегації Міжнародної морської організації також показали наслідки постійних атак РФ на морську та портову інфраструктуру в Одеському, Південному та Ізмаїльському портах.

Наголошується, що у зустрічі з делегацією представників держав-членів організації з Естонії, Литви, Молдови та Бельгії взяли участь, зокрема, представники Мінвідновлення, Військово-морських сил ЗСУ, Адміністрації морських портів України, Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського пароплавства.

Україна із серпня 2023 року експортувала морським коридором майже 40 млн т вантажів, із них 26 млн т зерна.

Про це повідомив на Форумі партнерства між Україною та США віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ з посиланням на Мінвідновлення.

«Український коридор – тимчасовий коридор Чорним морем – дозволив експортувати близько 40 мільйонів тонн вантажів, зокрема 26 мільйонів тонн зерна», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за підсумками І кварталу 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн т вантажів, зокрема 4 млн т на експорт.

За словами Кубракова, сьогодні ключовими секторами для нинішньої та майбутньої співпраці з партнерами є відновлення та захист енергетики, створення умов для приватно-державного партнерства, розширення та розвиток експортних шляхів.

Джерело: Укрінформ