129-а сесія Ради Міжнародної морської організації (ІМО), яка зібралась в Лондоні, привітала зусилля України із забезпечення свободи та безпеки судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та запобігання глобальній продовольчій кризі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рада ІМО висловила глибоке розчарування припиненням дії Зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до росії щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству.

Також Рада ІМО застерегла державу-агресора від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої необхідності.

«Продовольство для мільйонів людей не має бути зброєю в руках держави-агресора проти всього світу. Ані світ, ані Україна не мають і не будуть залежати від бажання рф брати чи не брати участь в Зерновій ініціативі. Разом з партнерами ми шукаємо рішення, щоб продовжити агроекспорт та відновити вільне торговельне судноплавство, бо розуміємо свою відповідальність в забезпеченні продовольчої безпеки світу та міжнародній торгівлі. Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціям», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, рішенням Кабінету Міністрів України створено Фонд у розмірі 20 мільярдів гривень на забезпечення гарантій компенсацій, якщо судна та вантаж отримають пошкодження внаслідок військової агресії рф.

Міжнародна морська організація (ІМО) є спеціалізованою установою ООН, яка регулює міжнародне торговельне судноплавство та відповідає за безпечне судноплавство. До складу ІМО входять 175 країн-членів.