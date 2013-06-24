27 листопада у Києві відбувся публічний захід «Зміцнення стійкості: Міжнародна підтримка для розвитку МСП в Україні» за головування Міністерства економіки України та Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Представники уряду, міжнародних партнерів, бізнесів, профільних асоціацій і аналітичних центрів зібралися для обговорення реалізації Стратегії розвитку МСП на 2024-2027 роки. Координацією цієї роботи займається Альянс, до складу якого входять представники понад 30 міжнародних партнерських організацій, установ з розвитку та фінансових інституцій з різних країн світу. Зараз вже є 121 проект, що фінансується 24 донорами та впроваджуються щонайменше 47 організаціями та установами.

«Малий та середній бізнес — це ядро української економіки і сьогодні його підтримка важлива як ніколи. Ми вдячні партнерам з Альянсу Стійкості МСП за їхній внесок у фінансування й реалізацію проектів та програм для бізнесу в Україні. Наша мета — мобілізувати ще більше ресурсів для МСП та максимально скоординувати зусилля всіх членів Альянсу для досягнення якісних результатів. Запрошуємо також і нових партнерів долучатися до нашої спільної роботи», — наголосив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

«Підтримка стійкості та зростання малих і середніх підприємств є ключовим фактором для успіху української економіки. Разом з Альянсом стійкості малого та середнього підприємництва в Україні ми об'єднуємо зусилля для безпосередньої підтримки урядової Стратегії МСП, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва. Це призведе до створення робочих місць, збільшення доходів та податкових надходжень», – зазначила керівниця Штабу з питань України Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) Ульріке Гопп-Нішанка.

Серед учасників заходу були зокрема представники партнерських організацій України, таких як — GIZ, OECD, USAID, HELVETAS, IFC, KfW, GGF, агенції ООН та представництва ЄС в Україні, посольства Німеччини та Великої Британії.

Секретаріат Альянсу провів комплексний аналіз зі збору даних від партнерів для виявлення можливих прогалин щодо потреб бізнесів і реалізації Операційного плану Стратегії МСП. Така робота дозволяє уникнути дублювання зусиль і охопити всіх, хто потребує допомоги. Свої напрацювання під час заходу члени Альянсу Стійкості МСП мали змогу обговорити з бізнесом та експертною спільнотою.

Так, у галузі нормативно-правового регулювання сфокусувалися на пріоритетах уряду та ініціативах для більш сприятливого середовища роботи МСП. Це масштабна дерегуляція, спрощення процедур, реформа системи державного контролю, зокрема ризико-орієнтований ринковий підхід. Окрему увагу приділили цифровізації. Один з перспективних напрямків співпраці між підприємцями та державою в цій галузі — проект єДозвіл та онлайн-платформа Пульс, які нині працюють в тестовому режимі, і вже отримали схвальні відгуки з боку бізнесу та експертів. Представники партнерських організацій наголосили, що готові допомагати як з розвитком існуючих цифрових інструментів для бізнесу, так і з розробкою нових.

Під час дискусії про підтримку інфраструктури та розвиток спроможностей МСП говорили про необхідність створення стійкого комьюніті між усіма зацікавленими сторонами — міжнародними партнерами, органами влади, стейкхолдерами — задля вирішення проблем бізнесу. Консолідація зусиль в рамках урядових та донорських програм, на думку учасників заходу, дозволять максимально ефективно подолати основні виклики зафіксовані в Стратегії, з якими найбільше стикаються МСП.

Ще один важливий напрямок роботи Альянсу — доступ МСП до фінансів та ринків. Учасники дискусії обговорювали різні інструменти, як діючі так і ті, над якими потрібно працювати. Серед державних ініціатив свою ефективність продемонстрував проект «єРобота» та грантові програми «Власна справа», «Гранти для ветеранів», «Доступні кредити 5-7-9%». Можливості для бізнесу відкриває і фінансування в рамках Ukraine Facility. Ukraine Investment Framework — це дієвий механізм, завдяки якому підприємства можуть отримати доступ до фінансів через МФО, програми українських банків. Уже заплановані подальші кроки з розширення, залучення більшої кількості організацій фінансування розвитку (IFIs) та приватного сектору.

Учасники зазначили, що мають надалі спільно працювати над спрощенням доступу бізнесу до фінансових ресурсів, впровадження нових інструментів підтримки, посилення технічної допомоги, аби поліпшувати проекти та їх відповідність критеріям відповідності для залучення фінансування. Окремо обговорили важливість подальшої роботи над впровадженням страхування воєнних ризиків, розширенням небанківських фінансових інструментів та поліпшенням розповсюдження інформації про вже наявні механізми фінансування. Працюючі розробки в цій галузі — Інвестиційний портал та Хендбук з залучення фінансування із детальним описом доступних програм для бізнесу від українських банків у співпраці з МФО.

Результати колективної роботи Альянс Стійкості МСП представить на майбутній Конференції з відновлення України URC2025 в Римі в червні наступного року.