Українські медики продовжують активно здобувати нові знання, переймати міжнародний досвід і впроваджувати сучасні практики, які сприяють підвищенню якості медичної допомоги в Україні. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Протягом березня 2025 року понад 100 працівників закладів охорони здоров’я, серед яких 25 лікарів із різних регіонів, взяли участь у міжнародних наукових і освітніх заходах. Йдеться про стажування, тренінги, семінари, конференції та конгреси, які відбувалися у країнах Європи, Північної Америки та Азії.

Українські фахівці проходили стажування у клініках Німеччини, Канади, Франції, Румунії, Іспанії, де знайомилися з передовими підходами в анестезіології, хірургії, трансплантології, ортопедії, урології та онкології. Окремим прикладом є стажування у клініці Carl Thiem (Котбус, Німеччина), де лікарі опановували практики інтенсивної терапії та паліативної медицини. У Ponderas Academic Hospital (Бухарест, Румунія) медики ознайомлювалися із сучасними мініінвазивними ендоскопічними втручаннями. У Любеку (Німеччина) проходили стажування із трансплантології, а у Франції — з радіаційної онкології.

Українські медики брали участь у міжнародних медичних конгресах, зокрема в EAU25 – у Парижі та Colorectal THRIVE 2025 – у Швейцарії, а також проводили хірургічні майстер-класи. Окремі фахівці брали участь у наукових дослідженнях в галузі ортодонтії у Відні та ознайомлювались із практиками організації трансплантологічної допомоги в Ганновері.

Такі освітні обміни сприяють не лише професійному розвитку, а й інтеграції української медицини у світовий контекст, створюючи підґрунтя для впровадження найкращих міжнародних практик у вітчизняну систему охорони здоров’я.

Нагадаємо, міжнародне медичне партнерство– це ініціатива першої леді України, Олени Зеленської, започаткована у 2023 році під час Саміту перших леді та джентльменів. Вона є унікальним прикладом горизонтальної співпраці між українськими та іноземними медичними закладами. На сьогодні укладено 62 меморандуми з медзакладами з 21 країни світу. Серед партнерів – провідні університетські клініки, дитячі, онкологічні та психіатричні заклади з Австрії, Данії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Литви, Нідерландів, Польщі, Франції та інших країн.