Українські медики продовжують переймати досвід іноземних колег та підвищувати свій професійний рівень та практичні навички. Адже ефективне партнерство між українськими лікарями та передовими міжнародними клініками сприяє покращенню якості медичної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, протягом березня 2024 року 224 працівники закладів охорони здоров’я, серед яких – 98 лікарів з 56 медзакладів з різних областей України, взяли участь у наукових заходах (конференції, конгреси, зʼїзди, форуми), освітніх заходах (стажування, навчання, тренінги, семінари) та обміні досвідом.

Українські медики пройшли навчання у Німеччині, Польщі, Італії, Нідерландах, Іспанії, Франції, Бельгії, Австрії, США та в інших країнах. Навчальні обміни відбуваються у рамках міжнародного медичного партнерства.

«Сьогодні ми розуміємо, що кожній медичній системі для підвищення власної ефективності необхідно налагоджувати безпосередні зв’язки з іноземними колегами та обмінюватись кращими міжнародними практиками. Саме тому ми започаткували програму міжнародного медичного партнерства. Таким чином, наші медики мають можливість переймати кращий досвід, а також ділитися власними знаннями та навичками, враховуючи досвід роботи під час протидії пандемії COVID-19 та викликам, спричиненим повномасштабною війною. Така взаємодія дає змогу підвищити якість меддопомоги та впроваджувати передові світові практики в українську систему охорони здоров’я», – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що проект міжнародного медичного партнерствареалізується під патронатом Третього саміту перших леді та джентльменів. Торік на запрошення Першої леді Олени Зеленської міністри охорони здоров’я різних країн та лідери думок з усього світу зібрались обговорити питання ментального відновлення.

Головною подією заходу став сателітний саміт, під час якого й була започаткована Програма міжнародного медичного партнерства. Між українськими лікарнями та провідними світовими клініками були підписані меморандуми про співпрацю. Спершу 25 українських лікарень отримали «побратимів» в різних країнах світу для обміну досвідом та світовими практиками. На сьогодні підписано вже 34 меморандуми про співпрацю.

Зокрема, нещодавно українські медики з Київської обласної дитячої лікарні відвідали Данську національну лікарню імені Мері Елізабет, з якою у вересні 2023 року було підписано меморандум про співпрацю.

Лікарі ознайомилися з роботою відділень пластичної та дитячої хірургії, онкогематології та декількох інших, відвідали кафедри педіатрії та медицини підлітків, а також побували в тестовому будиночку.

Також медики обговорили з іноземними колегами ігровий підхід для дітей та підлітків у питаннях здоров’я, роль та автономію медичної сестри в ухваленні рішень, провели навчання з питань реабілітації тощо. Отриманий досвід стане основою для подальшого професійного вдосконалення медичної галузі.

Нагадаємо, нещодавно 25 лікарів фізичної та реабілітаційної медицини з різних регіонів України пройшли навчання за участю провідних французьких фахівців з протезування та реабілітації.