Міністерство у справах ветеранів ініціювало новий формат координації міжнародної підтримки українських ветеранів та ветеранок. Заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський провів першу зустріч із представниками посольств та міжнародних організацій для узгодження дієвих програм подальшої підтримки захисників України.До обговорення співпраці долучилися 12 закордонних партнерів, зокрема Посольства США, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Канади, Данії, Франції, представництва Європейського Союзу і НАТО, а також міжнародні організації IOM, IREX та Expertise France.

Під час зустрічі партнери обговорили всі наявні програми підтримки, Стратегію ветеранської політики до 2030 року та напрями подальшої роботи. Серед пріоритетних напрямів спільних зусиль — цифровізація послуг для ветеранів, медична та психологічна реабілітація, професійна адаптація, підтримка ветеранського підприємництва й інтеграція у цивільне життя. Окремо учасники діалогу обговорили питання активного залучення ветеранів до економічного відновлення країни.

«Україна завжди має бути готова до повернення значної кількості ветеранів, і ветеранський напрям буде пріоритетом найближчими роками. Тому маємо реалізувати ефективні програми підтримки без зволікань вже нині. Координація міжнародної допомоги — ключ до того, щоб ресурси використовувати максимально ефективно на реальні потреби, а ветерани могли швидко адаптуватися, знайти своє місце в економіці та розвивати власні ініціативи», — зазначив заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський.

Міністерство у справах ветеранів бере на себе функцію координатора, щоб міжнародна допомога відповідала реальним потребам захисників та захисниць України, повідомляє Мінветеранів.