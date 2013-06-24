За координації Міністерства енергетики Дніпропетровська філія газорозподільної компанії «Газмережі» отримала 26 нових бензинових генераторів потужністю до 3 КВт кожен від донора з ОАЕ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цю гуманітарну допомогу якнайшвидше буде доставлено в районні управління філії для забезпечення стабільної роботи газорозподільних мереж регіону за умов, коли може не бути електроенергії.

Загалом з березня 2022 року за сприяння Міненерго усі філії «Газмереж» отримали 283 генератори від міжнародних партнерів.