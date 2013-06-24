На 1 травня міжнародні резерви України становили 35 943,2 млн дол. США. Такий обсяг рекордний за останні 11 років. У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5851,6 млн дол. США. Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446,0 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн дол. США.

У квітні НБУ продав на валютному ринку 1374,1 млн дол. США та викупив до резервів 3,7 млн дол. Обсяги інтервенцій НБУ із продажу іноземної валюти на ринку знижуються четвертий місяць поспіль.

Важлива і переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У квітні за рахунок цього вартість фінансових інструментів збільшилася на 128,7 млн дол. США. За повідомленням НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.