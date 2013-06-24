На 1 квітня, за попередніми даними, міжнародні резерви України становили 31,9 млрд дол. Це рекорд за останні 11 років, повідомляє пресслужба НБУ.

У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. На динаміку міжнародних резервів у березні вплинуло кілька чинників. Протягом березня на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5105,4 млн дол. США. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив 486,8 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн дол. США.

У березні 2023 року Національний банк продав 1674,1 млн дол. США та викупив до резервів 5,2 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США — 1668,9 млн дол. США. Крім того, за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 697,6 млн дол. США.