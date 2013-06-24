Вже за тиждень, на Міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України», що відбудеться в нідерландському місті Гаага, в присутності міністрів іноземних справ та міністрів юстиції країн Євросоюзу планується оголосити про старт технічного запуску Міжнародного Реєстру збитків. Реєстр збитків – це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії росії проти України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії рф. Поки що мова йде про відкриття однієї Категорії заявників. Загалом Реєстр буде налічувати 40 Категорій.

На сьогодні створено всі органи управління Реєстру. Рада Реєстру прийняла пакет правил і положень Реєстру необхідних для запуску. Він включає правила подання, обробки та внесення заяв, а також категорії заяв, прийнятних для внесення до Реєстру збитків.

Категорії заяв включатимуть: втрату життя, катування та сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки навколишньому середовищу тощо. Усі Категорії визначені Радою Реєстру.

Кожна Категорія має свої правила подання, окрему затверджену Статутом Реєстру форму претензії. Для прийому заяв створено цифрову платформу. Передбачається, що всі заяви будуть тільки у цифровому форматі.

Міжнародний Реєстр збитків – це перша складова Глобального Компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України ще у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Компенсаційний механізм складається з Реєстру збитків, Компенсаційної комісії та Фонду.

«Технічний запуск – це довгоочікувана подія, перший крок на шляху до забезпечення справедливості та компенсації для українців та країни. Цьому передувала титанічна робота великої кількості фахівців, експертів, справжніх героїв – моєї команди, які попри відсутність електрики, під час блекауту, під постійними ракетними атаками агресора продовжували працювати, не припиняючи ні на мить. Це був дуже складний шлях переконань, безлічі зустрічей на всіх можливих височенних рівнях міжнародної юриспруденції та дипломатії. Ми заручилися підтримкою ГА ООН, 43 країни нам дали «зелене світло», цей етап ми майже пройшли і йдемо далі. На нас чекає старт роботи Міжнародної Комісії, яка буде присуджувати компенсації, орієнтовно на її створення піде щонайменше рік. Паралельно йдуть перемовини з партнерами щодо відкриття Компенсаційного фонду, наповнення якого планується за рахунок заарештованих активів рф. Попереду ще дуже багато роботи, але ми не припиняємо доводити: нереальне - може буде реальністю, все залежить від бажання та вкладених зусиль», - прокоментувала заступницк Міністра юстиції України, керівник напряму розробки Міжнародного Компенсаційного механізму Ірина Мудра.

Нагадаємо, концепцію Міжнародного Компенсаційного механізму побудовано у тісній співпраці з міжнародними партнерами та організаціями на основі міжнародних договорів. Перший крок було зроблено на Генасамблеї ООН 14 листопада 2022 року голосуванням за резолюцію «Сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди у зв’язку з агресією проти України», потім 12 травня 2023 року на засіданні заступників міністрів Ради Європи прийнято Резолюцію про встановлення Розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Про створення Реєстру було оголошено на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи, що відбувся у Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року.

Документи Реєстру та докладніша інформація на сайті Міністерства юстиції України /за посиланням/.