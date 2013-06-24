Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний разом з президентом Федерації велоспорту України Андрієм Грівком звернулися до Міжнародного союзу велосипедистів та Асоціації велосипедистів Гонконгу (Китай) у зв’язку із допуском до змагань TISSOT TRACK NATIONS CUP спортсменів країн-агресорів, які підтримують війну росії проти України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У листі, адресованому президенту Міжнародного союзу велосипедистів Давиду Лапарт’єну та президенту Асоціації велосипедистів Гонконгу (Китай) Люн Чонг Мін Реймонду, зазначається, що серед атлетів, яким дозволено участь як індивідуальним нейтральним атлетам (AINs) у TISSOT TRACK NATIONS CUP в Гонконгу, Китай, є ті, хто підтримує війну росії проти України: Олександр Дубченко, Нікіта Калачник, Григорій Скорняков, Яна Бурлакова, Аліна Лисенко.

Їм було дозволено брати участь, хоча вони не набрали 250 балів, що мало б зробити їх непридатними для подальшої участі.

Яна Бурлакова також має контракт з військово-спортивним клубом «Динамо».

Допуск цих спортсменів до TISSOTTRACKNATIONSCUP суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 08 грудня 2023 року. Такі атлети не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, включно з відбірковими турнірами до Олімпіади в Парижі 2024 року.

Незмінною залишається й позиція України, що на тлі досі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, підтримуваної республікою білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі.

Підписанти закликають Міжнародний союз велосипедистів та Асоціацію велосипедистів Гонконгу (Китай) врахувати цю інформацію та вжити заходів в межах компетенції, щоб не допустити участі російських та білоруських атлетів – прихильників війни проти України в міжнародних змаганнях, включно з TISSOT TRACK NATIONS CUP та іншими кваліфікаційними турнірами Олімпійських ігор.