Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч у Києві із Президентом Бундесрату ФРН Мануелою Швезіг. Очільник українського уряду відзначив високий рівень партнерства між державами, зокрема на рівні громад та областей.

«Укладено 210 комунальних та сім міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямі, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано понад 100 угод на загальну суму 16 млрд євро, а також за патронат над відновленням Чернігівщини.

«Особливо важлива допомога в галузі енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання», — зазначив очільник українського уряду.

Серед іншого сторони обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток поновлюваної енергетики. Крім того, було порушено тему захисту інфраструктури і людей. Денис Шмигаль подякував за надання систем Patriot і ракет до них.

Мануела Швезіг зазначила, що її візит демонструє солідарність уряду Німеччини та всіх федеральних земель з Україною.

Денис Шмигаль висловив вдячність уряду Німеччини та канцлеру Олафу Шольцу за тверду підтримку й вагомий внесок у зміцнення України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.