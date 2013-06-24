7 жовтня відбулися міжурядові консультації урядів України та Словаччини. За їхніми підсумками підписано чотири документи в економічній, соціальній та оборонній галузях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряди двох країн уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано чотири ключові вектори взаємодії. Ідеться про посилення політичного діалогу й побудову добросусідських відносин та підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. У документі засвідчено прогрес у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури.

Важливий пункт спільної декларації, за словами глави українського уряду, — розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших галузях.

Другий підписаний документ — протокол про реадмісію, згідно з яким удосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України в держави походження.

За підсумками консультацій укладено меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. «Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряму співпрацю між закладами освіти, взаємодію в галузі інноваційної діяльності», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що підписано меморандум про співпрацю і між аграрними міністерствами двох держав.

«Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема щодо узгодження нашої правової бази з європейськими стандартами», — прокоментував Денис Шмигаль співпрацю в цій галузі.

Уряди України та Словаччини розвиватимуть і посилюватимуть співпрацю в галузях інфраструктури та логістики. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо за підсумками спільних міжурядових консультацій 7 жовтня.

«Маємо значний прогрес в модернізації прикордонного пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке». Його вже частково оновлено. Встановили нове обладнання, розширили смуги руху транспорту. Тепер щодобова пропускна спроможність цього пункту пропуску зросла на тисячу автомобілів», — зазначив глава українського уряду. Він нагадав, що під час попередніх зустрічей цього року Україна та Словаччина домовилися про запровадження прямого пасажирського залізничного сполучення Київ — Кошице.

«Продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури та проходження сертифікації рухомого складу», — поінформував Денис Шмигаль щодо реалізації цього проєкту. Він повідомив, що в найближчих планах — відкриття альтернативного залізничного сполучення Київ — Братислава із продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп.

Важливим пунктом порядку денного спільних консультацій урядів України та Словацької Республіки було питання оборони та безпеки. Глава українського уряду відзначив позитивну динаміку співпраці в цьому напрямі. За його словами, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого локалізовано у Словаччині, про збільшення виробництва снарядів.

«Очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств», — зазначив Денис Шмигаль. Він підкреслив, що Україна розраховує на започаткування спільного виробництва інженерної техніки, яке розташовуватиметься на території нашої держави. Зокрема йдеться про виробництво розмінувальних машин Bozena. Прем’єр-міністр зазначив, що Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування.

«Це прискорить очищення українських земель від російського мінного сміття, врятує тисячі життів і сприятиме відновленню економіки», — підкреслив Денис Шмигаль.

Словаччина — друга країна за обсягами аварійної й комерційної передачі електроенергії в Україну. «Україна вдячна Словаччині за життєво важливу для нас енергетичну підтримку. Це дає нам змогу відповідати на енергетичні виклики воєнного часу», — сказав очільник уряду.

Як зазначив Денис Шмигаль, в енергетичній галузі Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проєкт із модернізації електричного інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани. Фінансування цих робіт передбачено в межах програми Ukraine Facility. Проєкт мають завершити до кінця 2028 року. У підсумку це розширить експортно-імпортні можливості та зміцнить енергетичну безпеку обох держав.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ