20 червня Міністерство культури та інформаційної політики України провело організаційну зустріч для представників закладів культури щодо політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я. Очільник МКІП Ростислав Карандєєв зауважив, що ці питання сьогодні як ніколи важливі та актуальні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Безбар’єрність — це не тільки про людей з інвалідністю, це набагато ширше поняття, яке містить різні аспекти. І в усіх цих процесах держава має створити відповідні умови, які б забезпечили не тільки вільний доступ до культурних закладів та послуг, але й робочі місця», — зазначив т. в. о. Міністра у вступному слові.

Під час зустрічі присутнім презентували Методичні рекомендації щодо організаційної діяльності з питань безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МКІП.

Методичні рекомендації розроблені з метою створення умов для ефективної взаємодії з питань, пов’язаних з реалізацією положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року, та в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Учасники події також обговорили питання відвідування закладів культури людьми з інвалідністю, а також їх працевлаштування у цих закладах.

«Ми розуміємо, що безбар’єрність — це нова суспільна норма. Це наскрізна тема яка буде актуальна ще десятки років. За час повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю зросла до трьохсот тисяч і кожен день це число росте. Вони повертаються з фронту, приїжджають з тимчасово окупованих територій та інших місць та адаптуються до суспільного життя і воно має бути повноцінним. Ці люди так само мають бути працевлаштовані та мати вільний доступ до інформації та культурних послуг», — підкреслила начальниця відділу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКІП Леся Хемраєва.

Такі зустрічі мають на меті об’єднати зусилля усіх закладів культури для створення умов, які відповідатимуть Методичним рекомендаціям з питань створення безбар’єрного простору. Підсумком спільних напрацювань стане вільний доступ до інформації, послуг та можливість працевлаштування для всіх.