З початку повномасштабної війни загострилася проблема збереження української культурної спадщини. Щоб захистити артефакти від розкрадання та знищення, в Україні створюється Реєстр музейного фонду України. Це державний безкоштовний інструмент, створений для зручності, прозорості та швидкості роботи не тільки працівників музеїв та МКІП, а й для всіх охочих дізнаватися про українську культурну спадщину. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про те, як відбувається наповнення, як працює реєстр, які дані він містить і як він допоможе зберегти культурну спадщину для нащадків читайте в інтерв’ю Укрінформузаступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства культури та інформаційної політики України Анастасії Бондар.

«Реєстр вже почав працювати у тестовому режимі, і музеї почали його вивчати та наповнювати. Технічно він поділяється на 2 частини: внутрішню, яку наповнюють музеї, і окремий публічний порталдля всіх громадян країни, який є цікавим та інтерактивним інструментом для вивчення, пошуку та популяризації Українського музейного надбання. Музейний реєстр – це цифрова фортеця та зручний інструмент для управління музейними фондами, що належать Україні», – підкреслила Анастасія Бондар.

Нагадаємо, наповнюють Реєстр працівники музеїв та заповідників. Водночас вони проходять навчання щодо роботи в системі та її наповнення. На першому етапі впровадження реєстру до процесу долучені заклади, визначені постановою КМУвід 2 грудня 2021 року.

Реєстр розроблявся компанією Strimco на замовлення Фонду міжнародної солідарності за фінансування уряду Польщі для держави Україна та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Наразі МКІП працює над проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження Реєстру Музейного фонду України». Планується, що Реєстр активно розвиватиметься та розширюватиме свої функції, спростить паперовий документообіг та буде інтегрований з ресурсами інших державних органів та міжнародних організацій.