Чернівецька та Запорізька області нещодавно долучилися до впровадження пересувних аптек, які доставляють лікарські засоби в найвіддаленіші населені пункти.

У вересні розпочала роботу перша мобільна аптека на території Кіцманської, Ставчанської та Веренчанської територіальних громад Чернівецької області. Відтепер жителі дев’ятьох сіл Буковини мають змогу придбати необхідні медичні препарати в мобільних аптечних пунктах чи за рецептом, чи без.

Ще одним регіоном, де відтепер курсує мобільний аптечний пункт, стало Запоріжжя. Маршрут, за яким доставлятимуть лікарські засоби, охоплює шість населених пунктів Запорізького району: Васильківське, Максимівка, Крутий Яр, Новоіванівка, Дудникове та Сторчове.

Мобільні аптеки працюють тільки в сільській місцевості в найвіддаленіших населених пунктах країни, де проблеми з доступом до ліків найбільш актуальні. У них відпускають лікарські засоби за рецептом і безрецептурні, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Їхню вартість повністю або частково компенсує держава. Продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у мобільних аптеках заборонено.Також нагадуємо, що у всій країні працює програма доставки ліків «Укрпошта аптека». Це спільний проєкт Міністерства охорони здоров’я та Укрпошти, спрямований на забезпечення медикаментами людей в кожному куточку країни. Послуга діє також у прифронтових регіонах. Дізнатися докладну інформацію про прибуття мобільної аптеки пацієнти можуть від свого сімейного лікаря та органів місцевої влади, з керівниками яких погоджено маршрути.Нині пересувні аптечні пункти працюють у 12 областях країни: Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській, Рівненській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Чернівецькій, повідомляє МОЗ.