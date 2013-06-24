Для мешканців Солонянської громади Дніпровського району державні послуги стали ще доступнішими: ті, хто не може дістатися ЦНАП, отримуватимуть сервіси просто вдома. Все завдяки мобільній валізці адміністратора. У ній – ноут, сканер, принтер та Інтернет-пристрій.

«Загалом в області 26 мобільних робочих місць адміністраторів. Вони є у кожному районі. Тепер – і у Солонянській громаді. «Валізка з адмінпослугами» там з’явилася завдяки програмі EGAP та Фонду Східна Європа», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Отримати послуги за допомогою мобільної валізки можуть люди з І групою інвалідності, віком за 80-т. Ті, хто не здатен самостійно пересуватися через стан здоров’я. А ще мешканці віддалених сіл, яким складно дістатися ЦНАП.

«Валізка дуже зручна. Там усе добре продумано. Тепер адмінпослуги стануть доступнішими для мешканців із інвалідністю, старшого віку. А ще – віддалених сіл: Сурсько-Михайлівки, Богданівки, Гайдамацького, Маяка, Новотернуватівки, Малинівки», – сказав начальник відділу Солонянського ЦНАП Валерій Тертишний.

Завдяки мобільному ЦНАП просто вдома можна зареєструвати місце проживання, оформити субсидії, пільги, отримати нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

Аби замовити адмінпослугу за допомогою мобільної валізки, необхідно звернутися до ЦНАП. Телефони: 056 693 05 50, 056 669 67 16. Можна написати на електронну адресу cnapsolone@gmail.com.

Нині на Дніпропетровщині працюють160 точок доступу до адмінпослуг.