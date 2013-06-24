10 лютого відбулася телефонна розмова прем’єр-міністрів України та Польщі Дениса Шмигаля і Дональда Туска. Сторони обговорили співпрацю у важливих галузях, зокрема в оборонній та пришвидшенні логістики. Однією з важливих тем, якій приділили увагу урядовці, було питання прикордонної інфраструктури.

«Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася зокрема за підтримки USAID. Ми домовилися з Дональдом Туском сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури серед іншого із залученням Європейського інвестиційного банку», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що в період головування Польщі в Раді Європейського Союзу буде вагомий прогрес у зближенні України з ЄС.

Глава українського уряду подякував колезі за підготовлений Польщею 46-й пакет військової допомоги нашій державі, а також за непохитну підтримку в час повномасштабної війни з росією, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.