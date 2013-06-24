Наразі у місті Кривий Ріг працює 31 ремонтна бригада, яка усуває пошкодження на 18 ділянках. Станом на 21 січня відключені від тепла для поточного ремонту 4 житлові будинки міста. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Штаб продовжує роботу безперервно, і вже зараз потрібно думати про підготовку до наступного опалювального сезону в Кривому Розі, щоб унеможливити такі масштабні критичні ситуації з теплопостачанням. Поряд із вирішенням поточних проблем, таких як ліквідація наслідків аварій і перерахунок платежів за опалення, місто має розпочати модернізацію тепломереж міста та працювати над децентралізацією генерації. Головне завдання — спільно забезпечити комфорт мешканців», — підкреслив заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

Учасники засідання також доповіли щодо скарг мешканців на проблеми із теплопостачанням. Костянтин Ковальчук наголосив на необхідності постійного моніторингу ситуації, щоб оперативно реагувати на звернення громадян.

Під час засідання також перевірили виконання попередніх доручень Штабу. Зокрема, платежі за опалення не можуть нараховуватися, поки тепло не надходитиме до будинків у належному обсязі. Тільки після підписання акту приймання теплоносія ОСББ або управляючими компаніями нарахування можуть розпочатися.

Костянтин Ковальчук наголосив на необхідності розробки програми модернізації тепломереж на 2025 рік, яка передбачає оновлення інфраструктури теплопостачання. Так до 17 лютого 2025 року НАК Нафтогаз спільно з Криворізькою міською радою мають розробити детальний план-графік із зазначенням відповідальних осіб, конкретних ділянок мереж, джерел фінансування та строків виконання робіт, з урахуванням схеми теплопостачання міста.