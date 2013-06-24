Уряд ухвалив реорганізацію двох закладів вищої освіти для створення потужних регіональних університетських центрів. Йдеться про Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету. Через окупацію Донецький ДонНУЕТ був переміщений у 2014 році, він проводить освітню діяльність у Кривому Розі. Рішення Уряду дасть змогу зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу об'єднаного ЗВО.

Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту приєднають до Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі. Реорганізація ПДАФКіС — це один із кроків загальнонаціональної стратегії модернізації спортивної інфраструктури університетів, формування розгалуженої мережі потужних багатопрофільних університетських центрів.

Важливо: студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту/наявності бюджетного місця). Студенти в результаті реорганізації абсолютно захищені. Для них не змінюється нічого, крім назви ЗВО.

Також відповідно до трудового законодавства України, у результаті реорганізації гарантії прав та інтересів працівників будуть повністю забезпечені. Додаткове фінансування з державного чи місцевих бюджетів не знадобиться.

Реорганізація мережі закладів вищої освіти є стратегічним напрямом розвитку галузі на 2022–2032 роки. Створення потужних регіональних університетських центрів дозволить підвищити якість підготовки фахівців, задовольнити потреби ринку праці та економіки України у висококваліфікованих кадрах.

На початку квітня МОН оголосило паузу в процесі модернізації мережі на період вступної кампанії, крім випадків, коли реорганізацію було розпочато раніше.