Служба інформації та безпеки (СІБ) – головна розвідувальна спецслужба Республіки Молдова – після початку необхідних юридичних процедур денонсувала у понеділок Угоду про партнерство із Федеральною службою безпеки Російської Федерації (ФСБ).

Про це повідомляє Point.md із посиланням на заяву СІБ, передає Укрінформ.

Зазначається, що офіційні повідомлення надіслані владі Російської Федерації. Водночас, СІБ через міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова жила жорстких заходів для денонсації угоди про співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації (СЗР), йдеться у повідомленні.

«Починаючи з 24 лютого 2022 року, із вторгненням Російської Федерації в Україну, відносини співпраці Служби інформації та безпеки зі спецслужбами Російської Федерації були припинені, у зв'язку з чим наведені домовленості не мають практичного застосування, будучи по суті нефункціональними. Невідповідність положень цих угод національним інтересам та безпеці Республіки Молдова аргументує процес денонсації, ініційований Службою інформації та безпеки», - наголошується у заяві СІБ.

У службі додали, що положення цих угод, підписаних у 1994 році, включаючи додаткові протоколи, представляли собою правові застереження, на які посилалася Російська Федерація, щоб аргументувати присутність представників російських спецслужб на лівому березі Дністра. Таким чином, за денонсації цих угод такі "аргументи" не можуть бути висунуті Російською Федерацією, підкреслили у СІБ.

Наголошується, що Служба інформації та безпеки Молдови не підтримує зовнішніх партнерських відносин з аналогічними структурами інших держав, які явно зневажають законодавство та діють на шкоду національній безпеці, здійснюють підривну діяльність проти Республіки Молдова, у тому числі підриваючи функціональність демократичного державного устрою, дестабілізуючи суспільно-політичну та економічну ситуацію та представляючи загрозу територіальній цілісності країни.

Нагадаємо, раніше в понеділок парламент Молдови денонсував ще низку угод, укладених на платформі Співдружності Незалежних Держав (СНД).