Побудувати перший в країні Храм Захисників України, де завжди буде звершуватися молитва за тих, хто боронить нашу державність, нашу українську землю, вирішили в Дніпрі.

Проєкт символічно стартував напередодні свята Покрови Божої Матері, Дня захисників і захисниць України, а також Дня українського козацтва.

У цей день архієпископ Дніпровський та Криворізький Православної церкви України Симеон провів молебень та освятив землю, яку взяли з місць боїв на чотирьох напрямках країни та доправили до дніпровської єпархіального храму «Несподівана радість». Після цього землю заклали в капсулу – гільзу зі снаряду, який був випущений по агресору. Ця капсула буде покладена до фундаменту Храму Захисника України.

Присутні, серед яких були українські військовослужбовці, представники інтелігенції і просто містяни, зазначили символічність події – бо вже сьогодні відбудова України відбувається на трьох стовпах: рідна віра в Бога, наші рідні мова та культура.

«Ми робимо це в такий благословенний день, коли згадуємо усіх, хто захищає нашу державність. Нам є за кого молитися, щоб усі були живі і здорові – за наших захисників та захисниць. І збираючись у Храмі, ми просимо Божої милості та допомоги. Освячуючи цю землю з чотирьох куточків нашої держави, ми бачимо символічний Хрест. Бо Хрестом можна перемагати та йти вперед. І на початок будівництва Храму на честь всіх Захисників та Захисниць України ми благаємо Божого благословення. У святій молитві ми попросили Божої допомоги для завершення цієї великої та благословенної справи», - сказав архієпископ.

Цей проєкт вкотре продемонстрував єдність наших бійців із церквою. І тому в святій боротьбі зі злом Україні допомагають не тільки союзники, але й сам Бог. Храм, який незабаром тут постане, стане окрасою і духовним центром для його відвідувачів, які черпатимуть тут невидиму благодать, духовні сили та вдосконалюватимуться у християнських чеснотах – вірі, надії й любові.

«В Україні має бути такий храм. І будь-яка людина повинна мати можливість долучитися до його будівництва – незалежно від того, мешкає вона в Україні, або перебуває за кордоном. Бо храм символізує єдність українців в боротьбі та вірі у Бога. І саме такий народ непереможний», -зазначив з приводу події письменник Борис Кутовий, який під час війни став офіцером ЗСУ.

Також в цей день владика вручив воїнам благословенні грамоти за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним українським народом.

«Звернення до Бога – це потужна невидима зброя, яка може зупинити ворога, охоронити українських воїнів, заступитися за тих, хто зараз у небезпеці. Якщо ми молитимемось від щирого серця, то наші слова матимуть чудодійну силу і неодмінно будуть почутими», - впевнені ініціатори будівництва Храму Захисників України.