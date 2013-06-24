25 червня Європейська комісія оголосила про розширення програми DiscoverEU Erasmus+ на Україну. Із 2027 року молоді люди, які досягли 18 років, зможуть взяти в ній участь.

Програма DiscoverEU надає 18­річним молодим людям змогу отримати безкоштовний залізничний квиток для подорожей країнами Європи. Щороку участь у програмі зможуть взяти 1200 українців. Відбір проходитиме двічі на рік — навесні та восени.

Розширення програми на Україну стало можливим зокрема завдяки офіційному зверненню віцепрем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби до єврокомісара з питань розширення Марти Кос та профільного генерального директорату Європейської комісії, а також подальшій роботі на рівні заступників міністра та керівників профільних структурних підрозділів Міністерства.

«Європейська інтеграція — це не лише про переговорні розділи та гармонізацію законодавства. Це також про нові можливості для українців. Ми працюємо над тим, щоб українська молодь уже сьогодні ставала частиною європейського освітнього, культурного та суспільного простору. Розширення програми DiscoverEU на Україну — це інвестиція у покоління, яке буде відновлювати та розвивати нашу державу після перемоги», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Перший заступник міністра Альона Шкрум наголосила, що рішення про поширення програми на Україну стало підсумком спільної роботи міністерства та європейських партнерів.

«Ми вдячні Європейській комісії та особисто єврокомісарові з питань розширення Марті Кос та єврокомісару з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту Глену Мікалефу за підтримку цього рішення. Для української молоді це значно більше, ніж можливість подорожувати. Це можливість побачити Європу на власні очі, ознайомитися з іншими культурами, набути нового досвіду та нових зв’язків. Саме такі можливості формують майбутнє покоління українців як невід’ємної частини європейської спільноти», — зазначила Альона Шкрум.

Для участі у програмі необхідно відповідати критеріям відповідного раунду відбору за роком народження та місцем постійного проживання, а також заповнити аплікаційну форму на офіційному сайті програми DiscoverEU.

Процедура добору однакова для всіх країн­учасниць. Українці, які мають посвідку на постійне проживання в країнах Європейського Союзу, могли брати участь у програмі й раніше, однак для резидентів України така можливість відкривається вперше.

Стандартні умови участі передбачають можливість подорожувати до одного місяця протягом року після успішного проходження добору. Протягом цього періоду учасники матимуть сім так званих travel days — тобто сім днів безкоштовного проїзду залізничним транспортом. Ці дні можна використовувати як поспіль, так і в різні дати протягом усього періоду подорожі.

Програма передбачає отримання знижок на відвідування культурних заходів, музеїв, спортивних подій, проживання та інших партнерських послуг під час подорожей разом з рекомендованими маршрутами та окремими подіями, спрямованими на культурну та соціальну згуртованість та інтеграцію до європейської спільноти.

Перший конкурс для українських учасників заплановано на березень 2027 року.

В Україні також буде створено спеціальний Help Desk для інформаційної підтримки учасників програми. Початок його втілення заплановано на січень 2027 року.

DiscoverEU працює за моделлю Interrail Global Pass та охоплює мережу залізничних перевізників у країнах системи Interrail. Серед них зокрема Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та інші країни.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій