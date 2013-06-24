Завершився добір переможців програми Create Ukraine — десятеро амбітних молодих українок і українців з міжнародним досвідом 14 жовтня долучилися до команди Міністерства економіки. Вони повернулися на батьківщину з-за кордону та наступні десять місяців працюватимуть разом з урядовцями над упровадженням економічних реформ та подоланням викликів війни.

Пілотний проєкт Create Ukraine співфінансують Європейський Союз та уряд Литви в межах програми EU4Youth, спрямованої на підтримку молоді. Проєктом керує литовська організація Central Project Management Agency, реалізує KSE Foundation на базі Міністерства економіки.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила: «Рада вітати переможців Create Ukraine в нашій команді. Якісні знання та ідеї, які вони принесуть, будуть корисними для роботи міністерства та нашої держави. Нині за кордоном перебуває до 6,5 мільйона українців, зокрема значна частина — молодь, чия енергія та інтелект важливі для відновлення України».

Create Ukraine — продовження литовського досвіду. Create Lithuania було започатковано 2012 року як стратегічну урядову програму, що мала високу ефективність.

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні, сказав: «Литва як давній прихильник України незалежно від того, йдеться про перемогу України чи проєкти з відновлення та реабілітації, має честь додати до цього пакета підтримки ініціативу Create Ukraine, розроблену на основі успіху нашої власної програми Create Lithuania».

Переможцями Create Ukraine стали фахівці, які повернулися в Україну з Великої Британії, Китаю, Австрії, Нідерландів, Франції, Італії, Словаччини та Канади: Анастасія Біланенко — аудиторка та фінансовий аналітик з десятирічним досвідом роботи в Австралії та Великій Британії; Ірина Волоха — фахівчиня з комунікацій, засновниця українсько-канадської компанії Eduwest, яка надає репетиторські послуги та повний спектр видавничих рішень для міжнародних авторів; Оксана Гаврилів — фахівчиня з міжнародних відносин та бізнес-менеджерка з багатовекторним міжнародним професійним досвідом у галузях державного управління, бізнесу та міжнародних відносин; Олена Дзюбко — проєктна менеджерка з унікальним міжнародним досвідом, здобутим у громадських організаціях у Фінляндії та Словаччині; Роксолана Смеречинська — фахівчиня в галузі міжнародного управління, досвід якої охоплює галузі міжнародних відносин, політичного аналізу та стратегічних комунікацій; Роман Шемаков — фахівець з розвитку інфраструктури та фінансовий аналітик, що останні п’ять років працював над розвитком інфраструктури і технологій у Сполучених Штатах Америки, Тайвані, Сінгапурі та Китаї; Станіслава Круглян — випускниця магістерської програми з міжнародних відносин у Лондонській школі економіки та політичних наук; Тетяна Гайдим — фахівчиня з управління проєктами, спеціалістка з надання консалтингових послуг у галузях банкінгу та страхування, що має досвід роботи у глобальних консалтингових компаніях у Словаччині; Юлія Міщук — випускниця магістерської програми «Стратегічні комунікації» в International University of Languages and Media у Мілані; Юлія Паска — фахівчиня з міжнародного права, професійний досвід якої містить стажування в парламенті Канади та навчання в Італії.

Учасникам програми презентували урядові проєкти, над якими вони працюватимуть як члени дорадчо-консультативної команди Мінекономіки. Напрями, до яких залучили українців із закордонним досвідом, містять залучення інвестицій, євроінтеграцію, масштабування виробничих підприємств, запровадження ринку гуманітарного розмінування, подолання бар’єрів для виходу на міжнародні ринки, збільшення економічної активності жінок, розвиток малих і середніх підприємств та дерегуляцію.

Програму Create Ukraine започаткували ЄС, Міністерство закордонних справ Литви та Міністерство економіки України. Програму співфінансує EU4Youth Programme, нею керує Central Project Management Agency, реалізує KSE Foundation, повідомляє Міністерство економіки.