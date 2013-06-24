Молоді підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа». Така послуга доступна на порталі «Дія». Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Створюємо умови для того, аби молодь могла реалізувати свої бізнес-ідеї. Гранти для молоді у межах програми «Власна Справа» вже доступні через портал Дія. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес. Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, подати заявку можна лише в кілька кліків. Зайдіть на портал Дія в розділ «Грант на власну справу» і подаєте заявку онлайн.

Через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми «Власна Справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.

Довідково

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.