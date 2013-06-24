Торік МОН разом із платформою UNITED24 зібрали $1,25 млн* на відбудову ліцею в селі Бузова Київської області. Але паралельно з проведенням збору UNITED24 Київська ОВА подала ліцей на отримання фінансування від Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який першим виділив фінансування на відбудову ліцею в с.Бузова. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У звʼязку з цим у МОН надійшло звернення від Київської ОВА щодо потреби відбудови двох інших закладів освіти. Тому кошти в розмірі $1,25 млн, зібрані у межах UNITED24, було перенаправлено на відбудову Красилівського і Катюжанського ліцеїв Київської обл. Планується, що відбудова закінчиться вже до кінця року.

Як триває відбудова двох ліцеїв за кошти, зібрані через UNITED24?

У Красилівському ліцеї повністю відремонтували зруйнований дах, утеплили фасад та провели додаткові зовнішні роботи. Нині ліцей на фінальному етапі відбудови: триває викладання тротуарної плитки, влаштовують фундаменти під вхідні групи ліцею та зовнішні настінні ліхтарі.

У Катюжанському ліцеї вже відновили та утеплили фасад, влаштували відливи, облаштували цокольне приміщення та оздобили вхідні групи. Чекаємо, коли проведуть утеплення та оздоблення центральної вхідної групи освітнього закладу.

Дякуємо UNITED24 та міжнародним донорам за підтримку української освіти та допомогу в поверненні дітей до повноцінного навчання!

Довідково

*По курсу актуальному на момент зборів та перерахувань.