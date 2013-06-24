Міністерство освіти і науки України інформує про низку оновлень у термінах цьогорічної вступної кампанії до ЗВО на магістратуру, а також до закладів фахової передвищої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, продовжено термін виконання вимог до зарахування на бюджет для вступників на магістратуру — до 18:00 27 серпня. Відповідну можливість уже реалізовано в ЄДЕБО. Також для них ще на один день — з 27 на 28 серпня — переноситься кінцевий термін зарахування на бюджет.

До 27 серпня продовжено можливість переведення на вакантні місця бюджету вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Відповідне рішення ухвалено через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України 26 серпня.