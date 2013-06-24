Вчора на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову, яка оновлює перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок з урахуванням потреб періоду воєнного стану та відновлення України від наслідків війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оновлений перелік містить понад 60 напрямів, об’єднаних за шістьма визначеними законодавством пріоритетними сферами розвитку науки і техніки: фундаментальні наукові дослідження із найбільш важливих проблем, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, дослідження у сфері енергетики, раціонального природокористування, медицини, нових речовин та матеріалів. До списку увійшли напрями, які відповідають потребам сфери безпеки та оборони, що вкрай важливо за нинішніх умов.

Для актуалізації переліку пріоритетних напрямів були використані результати прогнозно-аналітичного дослідження, в якому взяли участь науковці та представники реального сектору економіки, а також експертна група, до складу якої увійшли провідні вчені наукових установ НАН України та національних галузевих академій наук, інших наукових установ та закладів вищої освіти.

Рішення забезпечує реалізацію у 2023 році пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету.