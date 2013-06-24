Міністерство освіти і науки України розпочало конкурсний відбір на посади членів наглядових рад двох закладів вищої освіти: Запорізького національного університету і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обидва університети є учасниками експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких ЗВО через посилення повноважень наглядових рад.

«Трансформувати систему освіти в ЗВО неможливо без фундаментальних змін управлінських процесів. Для цього потрібно змінювати формат менеджменту в університетах. Наша ціль — зробити наглядову раду органом самоврядування з потужним голосом бізнесу. З одного боку, це можливість для топменеджерів долучитися до освітніх процесів і змінювати систему, з іншого — університети матимуть змогу залучати СЕО технологічних компаній, експертів різних напрямів, які можуть зробити вагомий внесок у розвиток вищої освіти і впроваджувати найкращі практики бізнесу в освіті», – зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Менеджмент у закладах вищої освіти потребує удосконалення, оскільки морально застарілою є система врядування, яка базується на чіткій ієрархії, за якою більшість рішень у закладі ухвалює лише ректор. Ми впроваджуємо експериментальний проект для того, щоб розширити повноваження наглядових рад і вдосконалити систему врядування: повноваження вченої ради залишаються, а управлінські рішення, які стосуються фінансів, персоналу, стандартів якості освіти і науки, а ще залучення коштів і розвитку маркетингової стратегії закладу, ухвалюватимуть колегіально», – прокоментував заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Серед повноважень оновлених наглядових рад: розроблення стратегії розвитку університету, взаємодія з менеджментом закладу освіти, затвердження пропозицій кандидатур ректора, проректорів та визначення чітких KPI для керівництва університету, внутрішня система забезпечення якості освіти університету.

Узяти участь у конкурсному відборі можуть як громадяни України, так і інших держав, які мають вищу освіту, загальний стаж роботи не менше як 10 років та компетенції за певними напрямами. З повним переліком умов можна ознайомитися за посиланнями:

Оголошення для Запорізького національного університету

Оголошення для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Кандидати до наглядових рад можуть подавати документи до 22 листопада 2024 року включно:

особисто або поштовим відправленням на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135;

електронною поштою: nagladova.rada.konkurs.mon@gmail.com

Конкурсний відбір проводить комітет, складається з трьох представників іноземних організацій, які співпрацюють з Україною в сфері вищої освіти, а також трьох номінантів від МОН. Усі члени комітету мають багаторічний досвід роботи в освітній, бізнесовій та громадській сферах.

Довідково

Запорізький національний університетмає 195 освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Кількість здобувачів за останні 5 років становить орієнтовно 15–16 тис. осіб. За результатами досліджень університет отримав 80 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема 15 патентів на винаходи. ЗВО співпрацює з провідними українськими й міжнародними університетами. Протягом 2022–2024 років у межах співпраці з Даремським університетом (Велика Британія) за програмою TWINNING та проектами Британських Рад виконано 6 наукових проектів із генетики рослин, усної історії, антропології, психології, лідерства. Також реалізовано проекти в межах програм Erasmus+, отримано грант Horizon Europe MSCA.

Інфраструктура університету охоплює 9 навчальних науково-виробничих центрів, 22 навчальні науково-дослідні лабораторії та 2 бізнес-інкубатори. У 2024 році створено навчально-науковий центр штучного інтелекту, а в співпраці з британськими партнерами відкрито Міждисциплінарну навчально-наукову лабораторію віртуальної реальності.

Стратегічними пріоритетами університету є:

формування якісної та конкурентоспроможної освітньої пропозиції, яка гармонійно поєднує навчальну й наукову складові, враховує очікування та ціннісні орієнтири ключових стейкхолдерів;

генерація нових знань і корисних інтелектуальних продуктів, що визнані на національному й міжнародному рівнях;

наскрізна інтернаціоналізація освітньої, наукової, управлінської сфер для забезпечення стандартів якості;

розвиток технологізованого середовища для оптимізації робочих процесів та урізноманітнення навчального досвіду;

забезпечення комплексних євроінтеграційних трансформацій суспільства через соціальну активність, практики академічної відкритості та суспільне служіння;

формування проактивних громадян, які усвідомлюють національну ідентичність та незворотність європейського вибору України.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаникаприсутній в українських і міжнародних рейтингах ЗВО, зокрема Times Higher Education World University Ranking 2024 та THE Interdisciplinary Science Rankings (Міждисциплінарний науковий рейтинг 2025). Четверо науковців входять до 2% найбільш цитованих учених світу. На початок 2024 року в університеті освіту здобували понад 17 тис. студентів.

ЗВО має розвинену наукову інфраструктуру, зокрема 23 навчально-наукові центри, Міжнародний науковий центр «Обсерваторія», науковий парк «Прикарпатський університет» та інші. Завдяки міжнародній діяльності підписано понад 80 угод з університетами та організаціями різних країн. Реалізовано понад 30 грантових проектів, зокрема в межах програм ERASMUS+, транскордонної співпраці «Польща — Україна», «Україна — Румунія», USAID, UNIDO, фонду «Відродження», Twinning «Україна — Велика Британія», DAAD, МОН тощо.

Стратегічними цілями розвитку університету є: