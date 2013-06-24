Міністерство освіти і науки України та Національний антидопінговий центр уклали Меморандум про співпрацю — новий етап у спільній роботі з протидії допінгу в українському спорті. Цей документ закладає основу для системної антидопінгової освіти, спрямованої на утвердження принципів чесного змагання та захисту здоров'я спортсменів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головна мета Меморандуму — забезпечити виконання в Україні ключових міжнародних антидопінгових норм, зокрема Антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті (Конвенція ЮНЕСКО). Важливим напрямом співпраці стане також удосконалення національного антидопінгового законодавства.

«Виклики у сфері боротьби з допінгом та у сфері освіти і виховання схожі — це боротьба за доброчесність: у спорті та академічній сфері. Кожному важливо розуміти рівень своєї відповідальності та бути свідомим. Для України — це не лише визнання національного спорту на міжнародному рівні, а питання національного бренду загалом», — наголосив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Співпраця між МОН та Національним антидопінговим центром охоплюватиме широкий спектр заходів:

освітньо-наукові ініціативи: проведення лекцій, семінарів, конференцій з антидопінгової тематики для студентів, викладачів, тренерів та інших фахівців у сфері спорту;

розроблення навчальних програм: упровадження спеціальних курсів з антидопінгової тематики в освітні програми закладів освіти;

наукові дослідження: співпраця у сфері наукових антидопінгових досліджень та інновацій;

міжнародне співробітництво: упровадження закордонного досвіду в національну практику та розвиток партнерства з міжнародними організаціями.

Підписання Меморандуму є важливим кроком у створенні в Україні ефективної системи антидопінгового контролю, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам.