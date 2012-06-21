Українська жінка не лише чарівна і розумна. Вона зазвичай також берегиня родини, а ще патріот своєї Батьківщини, якій не байдуже, у якій країні з часом житимуть її діти й онуки.

— Напевно, жодна дружина й мати не хоче, щоб її чоловік чи сини йшли на війну. Та нині для України це вимушена реальність. Наші мужні хлопці мають брати зброю до рук, щоб захистити територіальну цілісність держави, свої родини і мирне небо, яке прагнуть залишити у спадок дітям. Але й жінки просто не можуть перебувати осторонь цього процесу.

Тож наприклад я, допомагаючи переселенцям і родинам з дітьми, які перебувають у сірій зоні, роблю все для того, щоб на передову, ризикуючи життям і змінивши іграшкову зброю на справжню, не довелося йти через 12—14 років українським хлопчикам, яким нині по 4—6, — зазначила волонтер, яка останні два роки працює у зоні бойових дій, надаючи допомогу цивільним, правозахисниця Олена Розвадовська.