Починаючи з 7 лютого, денна температура повітря на більшості території України опуститься нижче 10 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, в Києві у вівторок очікується від 14 до 16 градусів морозу вночі та мінус 11-13 вдень. Опади передбачаються у вигляді невеличкого снігу.
Загалом на півночі країни вночі очікується 14-16 градусів морозу, вдень – 11-13 нижче нуля, на сході – мінус 13-16 вночі та 10-14 морозу вдень, на заході – 3-13 нижче нуля вночі та 0-10 градусів морозу вдень, у центрі – мінус 12-16 вночі та 9-13 нижче нуля вдень, на півдні – мінус 2-9 вночі й від 1 тепла до 10 морозу вдень.
На більшій частині України буде сніг і тільки на північному сході світитиме сонце.
У середу температура в Україні знизиться ще нижче – на півночі і сході мороз сягне 20-21 градусу вночі і 14 нижче нуля вдень. З опадами ситуація залишиться без змін.