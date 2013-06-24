Відтепер українці можуть самостійно перевірити, чи бере певний товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку «Дія» з’явилася функція сканування штрих-кодів товарів. Сканер допоможе покупцеві легко визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави обсягом 10%. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми запустили сканер штрих-кодів, щоб українці могли зручно в застосунку «Дія» перевірити, чи товар український і чи діє на нього кешбек. Уже зараз користувачам нарахували 90 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських товарів. Сподіваємося, сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку, і мотивує придбавати саме вітчизняне», — зазначила Юлія Свириденко.

Перевірка через «Дію» сповістить, якщо: товар український і бере участь у програмі «Національний кешбек»; товар не бере участі у програмі «Національний кешбек», хоч він український; товар вироблено не в Україні.

Кешбек обсягом 10% вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що беруть участь у програмі. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць, повідомляє Мінекономіки.