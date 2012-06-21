У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, що в селищі Клевань Рівненського району, запрацювала перша в Україні інтенсивна програма терапії мови — авторський волонтерський проект афазіолога Оксани Ляльки «Заговори знову!». Він унікальний: адже цілісної програми реабілітації бійців з важкими черепно-мозковими травмами, які супроводжуються розладом мови, на жаль, немає більше ніде. «Учасниками програми стали афазіологи та логопеди, які дізнаються про сучасне розуміння обробки мови та методи її терапії. Набуті знання використовують у роботі з десятьма ветеранами АТО, які лікуються стаціонарно в Республіканському центрі реабілітації наслідків нейротравм при нашому госпіталі. Усі вони мають порушення мови внаслідок отриманої черепно-мозкової травми або перенесеного інсульту», — розповідає головний лікар госпіталю війни Андрій Бурачик.
Заняття проходитимуть упродовж місяця по 4–5 годин на день — індивідуально та в групах. Ефект є вже з першого тижня: наші захисники заговорили!