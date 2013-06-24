Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» попри те, що регулює використання державної мови лише в офіційному спілкуванні, сприяє тому, що українська починає домінувати і в побуті. Про це в ефірі «Суспільне.Новини» заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи результати опитування, відповідно до якого кількість українців, котрі розмовляють вдома українською, зростає.

«Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» працює вже три роки на виконання 10 статті Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою є українська. У зв'язку з тим, що українська стала обов’язковою в усіх сферах, визначених законом, вона почала домінувати і в побуті. І навпаки: чим більше люди почали спілкуватися вдома українською, тим більше української стає і в офіційних сферах. Це надзвичайно потужний показник», - сказав він.

Уповноважений зауважив, що за даними цього ж соціологічного дослідження, значно зріс відсоток тих громадян України, які називають українську мову рідною, та тих, хто вимагає надання інформації та послуг державною мовою, зменшується кількість двомовних.

За словами Тараса Кременя, з часу повномасштабного вторгнення росії, утвердження ідентичності відбувається в тому числі і на мовному фронті. «Фактор мови став ключовим для ідентифікації “свій-чужий», - підкреслив Уповноважений.

Він наголосив, що за досить короткий період вдалося не лише зміцнити статус української мови як державної, а й популяризувати її у світі. “Я радий тому, що ми змогли за такий короткий час, відколи я перебуваю на посаді Уповноваженого із захисту державної мови, об’єднати суспільство, підвищити рівень володіння державною мовою, створити кращі можливості для здобувачів освіти та тих, хто хоче вдосконалити свої мовні компетенції, і , крім всього цього, - популяризувати українську мову в світі”, - сказав Тарас Кремінь.

Уповноважений також наголосив на важливості ухвалення місцевих (обласних, міських, селищних) програм із розвитку державної мови з реальним фінансуванням та робудовою мережі безкоштовних курсів для вивчення української. «Такі програми мають визначати стратегію і динаміку розвитку української мови в кожному регіоні, зважаючи на його специфіку», - зазначив Тарас Кремінь.