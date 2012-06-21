Справді успішні організації завжди думають про перспективу, про те, щоби рано чи пізно розширюватися. От і компанія «Мої Меблі» відкрила свої нові представництва у 3-х великих містах: Одесі, Львові та Києві, щоби збільшувати обсяги продажів у різних регіонах України.
Віртуальна торгова площадка, що спеціалізується на продажах меблів для дому та офісу, відтепер має своє представництво в Одесі. Каталог продукції складається з тисячі найменувань меблів, купити які можна в кредит або в розстрочку. У режимі on-line замовлення приймаються щодня і цілодобово. Оперативна доставка здійснюється в усі куточки країни. Компанія регулярно організовує акції та сезонні розпродажі, що дозволяє придбати товар за привабливою ціною.
Компанія «Мої Меблі» стрімко розширює географічні володіння Україною, про що свідчить чергове відкриття представництва в Києві. Компанія дбає про різноманітність та якість реалізованої продукції, тому співпрацює тільки з найкращими світовими та вітчизняними виробниками меблів, у надійності яких переконує міжнародна репутація. Відгукуючись на сучасні тенденції і найвибагливіші запити покупців, асортимент меблевої продукції регулярно оновлюється.
Зростання основних показників порівняно з попереднім роком підтверджує лідерську позицію компанії на меблевому ринку. Представництво у Львові дає змогу компанії розширити свою аудиторію і на заході країни. Інтернет-магазин впевнений у якості продукції, що реалізовується. На весь асортимент, представлений на сайті, є гарантія виробника. Крім того, всі меблі відповідають вимогам екологічної безпеки і нормативно-технічним документам існуючого держстандарту.
Успіх будь-якого бізнесу безпосередньо залежить від рівня професіоналізму співробітників. Досвід компанії «Мої Меблі» зайвий раз доводить це. Менеджери компанії завжди допоможуть вам з вибором, детально поінформують кожну позицію, виставлену в каталозі, розкажуть про можливі варіанти кольорової гами, особливості стилю. На офіційному сайті ви можете знайти контактні телефони, електронну адресу та форму для зворотного зв'язку.