МОЗ разом з міжнародними партнерами обговорили відновлення медичної системи після наслідків війни. Міністерство разом з ВООЗ, представництвом ЄС в Україні, USAID і Світовим банком синхронізує позиції щодо пріоритетів роботи на найближчі роки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найближчим часом фокус буде на забезпеченні доступності медичної допомоги, зокрема для регіонів, які постраждали найбільше. На частині деокупованих територій Україні доведеться фактично будувати медичну систему з нуля, оскільки російські окупанти практично повністю зруйнували її. Мова йде про будівництво та відновлення лікарень, забезпечення їх обладнанням, заохочення медичних працівників повертатися на робочі місця тощо.

«На відновлення деокупованих територій ми потребуватимемо значного ресурсу як фінансового, так і кадрового. З кожним днем війни росія завдає все більше ударів по нашій медичній системі. Ми бачимо, що на тих територіях, які були довший період в окупації, стан системи охорони здоров'я критичний. Тому там потрібно розпочинати комплексне відновлення вже зараз, аби в максимально короткі терміни надати людям доступ до медичної допомоги», – зазначив акцентував Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з міжнародними партнерами.

За його словами, війна також збільшила потребу в екстреній медичній допомозі, допомозі у разі травм, опіків, у збільшенні послуг з проведення діагностики та лікування психічних розладів.

Для МОЗ, зокрема, одним з ключових пріоритетів залишатиметься забезпечення необхідної медичної допомоги та підтримки для ветеранів війни, кількість яких невпинно зростає.

«Ветеранська політика є одним із пріоритетів діяльності нашого уряду. І покращувати доступність та якість медичної допомоги ми намагаємось вже сьогодні по всій країні. Оскільки розуміємо, що і ті, хто сьогодні в тилу забезпечує стійкість країни, і ті, хто невпинно бореться з агресором на лінії фронту, мають відчувати підтримку держави, мати реальний доступ до необхідної медичної допомоги та реабілітації, у тому числі й психологічної», – акцентував Міністр охорони здоров'я.

Він також зазначив, що Україна і надалі розраховуватиме на підтримку міжнародних партнерів у питаннях відновлення медичної системи. Оскільки післявоєнна відбудова потребуватиме значних фінансових інвестицій та технічної допомоги.