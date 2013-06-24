Міністерство охорони здоров’я України здійснюватиме організацію медичної евакуації постраждалих внаслідок чергової терористичної атаки росії пацієнтів дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, 627 дітей перебували в Охматдиті на момент влучення російської ракети. Після атаки на лікарню 94 пацієнти були оперативно транспортовані з лікарні до інших медзакладів Києва, де їм надається необхідна медична допомога. Водночас 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками лікарі підтримують зв’язок. У вцілілих будівлях Охматдиту залишилися на лікуванні 68 пацієнтів.

До Міністерства надходить багато пропозицій від різних країн та міжнародних організацій щодо направлення дітей, які цього потребують, на безоплатне лікування за кордон. Для того, щоби процес був ефективним та злагодженим, Міністерство буде його координувати централізовано.

Просимо батьків маленьких пацієнтів Охматдиту проконсультуватися зі своїми лікарями щодо доцільності та необхідності направлення дітей на лікування за кордон. У разі доцільності медичної евакуації заповніть анкету на офіційному сайті МОЗ за посиланням.

Також звертаємося до наших міжнародних партнерів, друзів та всіх небайдужих, хто відгукнувся у такий непростий час. Якщо ви хочете долучитися до процесу медевакуації постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Охматдиту, можете звернутися на офіційну електронну адресу МОЗ України – medevac@moz.gov.ua.