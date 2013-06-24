МОЗ отримало право закуповувати коштом державного бюджету високовартісне обладнання, зокрема магнітно-резонансні томографи (МРТ) та лінійні прискорювачі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд вніс зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоровʼя для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя.

За словами Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка, це ще один крок покращення якості медичної допомоги та діагностики для українських пацієнтів.

«Вже зараз ми чітко розуміємо, що повномасштабна війна матиме негативні наслідки для здоровʼя людей і в перспективі. І вже зараз ми до цього готуємось. Питання скринінгу, профілактичних оглядів наразі, на жаль, не в пріоритеті в українців. До цього два роки тривала пандемія коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до регулярних медичних обстежень. Як результат – потенційно очікуємо збільшення кількості хвороб із запущеними стадіями розвитку. Особливо це стосується онкології та хвороб серцево-судинної системи. Для нас важливо, аби лікарні були забезпечені всім необхідним та пацієнт гарантовано отримував якісну, доступну та безоплатну медичну допомогу. Прийнята сьогодні постанова дозволить нам централізовано закуповувати лінійні прискорювачі та системи магнітно-резонансної томографії, тобто забезпечити наявність цього сучасного дороговартісного обладнання у тих медичних закладах, які його потребують», – зазначив Віктор Ляшко.

У 2023 році на закупівлю дороговартісного обладнання за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачено 642 942 000 гривень, окрім того, цьогоріч передбачені видатки розвитку і за загальним фондом державного бюджету в розмірі 1 650 000 000 гривень.

Кошти першочергово будуть спрямовані на закупівлю високовартісного медичного обладнання для медзакладів, які надають медичну допомогу військовослужбовцям та онкопацієнтам.