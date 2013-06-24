Міністерство охорони здоров’я України планує утворити при медзакладах наглядові ради, до складу яких будуть залучені представники громадськості. Такі органи створять у тих медзакладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та в яких головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення. Важливо, що рішення про їх створення прийматиметься власником закладу охорони здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наглядова рада є колегіальним органом стратегічного управління медичним закладом, який представлятиме інтереси як власника медзакладу, так і громадськості.

Це створить умови для захисту прав пацієнтів та працівників медзакладів, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника такої установи.

Тож функціонування наглядових рад при медзакладах:

гарантує надання якісної та доступної медичної допомоги населенню;

забезпечує реалізацію прав пацієнтів та працівників медзакладу;

сприяє ефективній реалізації прав власника на управління медзакладом.

Зазначимо, що попри існування попередньої редакції статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що стосувалася спостережних рад, механізми корпоративного управління у медичних закладах протягом цих років фактично не були сформовані.

Саме тому поява нових ресурсів та можливостей для розвитку, які з’явились для ЗОЗ, потребують ефективного управління та збільшення підзвітності перед власниками медзакладів та громадськістю.

Утворення ефективних наглядових рад є логічним продовженням автономізації медичних закладів та реформи децентралізації, коли відбувається делегування повноважень громадам.

Також для покращення ефективності роботи медичного закладу, будуть залучені представники громадськості, які забезпечать ефективне стратегічне планування та розвиток медзакладу, професійний менеджмент і незалежний аудит.