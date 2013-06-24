За даними Всесвітньої організації охорони здоров’ядо 2050 року майже 2,5 млрд людей матимуть певний ступінь втрати слуху, і щонайменше 700 млн людей — або ж кожний 10-й мешканець Землі — потребуватимуть реабілітації слуху. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Внаслідок повномасштабної війни чисельність людей з порушеннями слуху в Україні зростає. Для нас важливо забезпечити можливість безоплатного слухопротезування, адже від цього напряму залежить якість життя людей. У 2024 році МОЗ вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів загальною вартістю 105 мільйонів гривень», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Першу партію – 4 293 слухових апаратів вже розподілили між медзакладами відповідно до актуальних потреб. Тепер отримати слухові апарати можливо і в регіонах, які раніше не виділяли кошти з місцевого бюджету на їхню закупівлю. МОЗ затвердило перелік закладів охорони здоров’я, які надають послуги з безоплатного забезпечення слуховими апаратами. Наразі у 43 медзакладах знаходяться 2 300 слухових апаратів. Понад 1 600 слухових апаратів вже видано, а 1 200 – налаштовано та встановлено пацієнтам. Також у цьому році очікуються нові поставки.

Також в Україні діє програма кохлеарної імплантації для дітей, за якою можна отримати імплант безоплатно, а послуги за хірургічне втручання та реабілітацію оплачує НСЗУ.

Зазначимо, кохлеарна імплантація – це хірургічна процедура, яка допомагає дітям із глибокою двосторонньою втратою слуху. Вона застосовується в тих випадках, коли слухові апарати не дають ефекту. Чим раніше дитині буде проведено імплантацію, тим кращими будуть результати успішної реабілітації слуху та мови опісля. Саме для того, щоб якнайшвидше виявити проблему та вчасно отримати допомогу, від початку 2022 року у всіх пологових будинках новонародженим проводиться скринінг слуху відповідно до затвердженого МОЗ порядку.

Нагадаємо, кожній людині щороку рекомендовано перевіряти слух. У випадку, якщо скарги є – до лікаря варто звернутися терміново. Одним із основних методів дослідження слуху є аудіометрія. Процедура безпечна для пацієнта, її можуть робити як дорослим, так і дітям.

До лікаря варто звертатися, якщо ви:

- робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;

- чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;

- не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;

- пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

Інформацію про те, як коректно спілкуватися з різними людьми можна переглянути у «Довідника безбар’єрності»розробленого в межах ініціативи «Без бар’єрів» першої леді України Олени Зеленської.