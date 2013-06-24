До 30 червня обласні та Київська міська військові адміністрації разом з Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки ЮНІСЕФ мають завершити моніторинг кожного будинку дитини, його готовність до деінституалізації, визначити шляхи подальшої реорганізації та упорядкування мережі цих закладів. Це обговорили під час наради за участі Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка з керівниками структурних підрозділів охорони здоровʼя обласних та Київської міської військових адміністрацій, передаэ Урядовий портал.

«Процес деінституціалізації будинків дитини розпочався з того, що у 2017 році Уряд затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки і Плану реалізації її першого етапу. Координатором деінституціоналізації Уряд визначив Міністерство соціальної політики, але водночас в системі охорони здоров’я знаходиться 36 закладів, де перебувають діти до 3-х років. На перехідний період держава продовжує виділяти кошти на підтримку роботи функціонуючих закладів. У 2023 році на утримання дитячих будинків передбачено 996 871,6 тис. грн, з них коштом субвенції – 604 758,2 тис. грн. Однак ми маємо змінювати підходи таким чином, аби знайти найкращий спосіб забезпечення потреб дітей», – зауважив Віктор Ляшко.

За результатами моніторингу буде визначено, чи можливо в умовах повномасштабної війни до кінця року завершити процес реорганізації будинків дитини в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям та забезпечити влаштування дітей із будинків дитини на усиновлення, під опіку, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також надання послуг дітям та сім’ям відповідно до планів реінтеграції за місцем проживання.

Крім цього, учасники наради зупинилися на питанні розподілу та зарахування студентів на інтернатуру. Цього року розподіл в інтернатуру буде відбуватися за торішньою моделлю, тобто за рейтинговою системою. Комісії на базі університетів складатимуть рейтинги випускників. Відповідно до цього надаватимуться пропозиції щодо спеціальностей та місця проходження інтернатури. У разі відмови студента, він зможе самостійно обрати базу стажування. Наразі вже сформовано більше ніж 4500 місць для проходження інтернатури. Окремо обговорили врегулювання питання розподілу в заклади, де наразі тривають активні бойові дії, а також проведення консультацій з Міністерством освіти та науки щодо проходження навчання в інтернатурі випускників закладів освіти, що належать до сфери їх управління.

Окрема увага була приділена державній програмі щодо направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій. Зазначена програма існує з 2004 року, однак з 2021 року ми бачимо, що все менше жінок отримують направлення на безоплатне лікування. Наразі в Україні функціонує три державні заклади: у Києві, Харкові та Івано-Франківську. За три місяці поточного року МОЗ отримало на розгляд комісії лише 92 направлення. Керівникам структурних підрозділів охорони здоровʼя обласних та Київської міської військових адміністрацій доручено активізувати роботу в цьому напрямі.

Також учасники наради обговорили проблемні питання, які виникають при взаємодії Медичних закупівель України та регіонів з приводу поставок закуплених медичних товарів, що іноді призводить до відмови від отримання закуплених ліків, медичних виробів та обладнання, на які раніше були зроблені заявки.

Окремо Міністр звернув увагу на умови постачання закупленого державним коштом високовартісного обладнання до медичних закладів. Воно має працювати задля забезпечення якості, доступності та безоплатності медичної допомоги пацієнтам. Заклади охорони здоровʼя, які вчасно не забезпечать умови для належного використання обладнання, його не отримають. Це обладнання буде перерозподілено туди, де найкраще працюватиме на благо українських пацієнтів.