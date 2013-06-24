Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерським проектом HOPE продовжуватиме співпрацю у відновленні медичної сфери та забезпеченні її необхідними ліками. Сторони підписали меморандум, який відкриває нові можливості для співпраці. За словами Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ, серед іншого, звертатиметься до Міжнародної неурядової організації охорони здоров’я з проханням сприяти відкриттю гуманітарних коридорів, які нині блокують російські окупанти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Прохання, де це можливо, на всіх політичних рівнях вимагати від міжнародних гуманітарних організацій вживати заходів для відкриття гуманітарних коридорів. Аби ми могли відправити на тимчасово окуповані території необхідні ліки», – заявив Міністр охорони здоров'я.

Зі свого боку, HOPE вже запустив в Україні мобільні медичні «юніти», які працюють в трьох регіонах, де медична інфраструктура зазнала значних втрат. У Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях пересувні пункти вже надають первинну медичну та психологічну допомогу тисячам пацієнтів.

Наразі благодійна організація планує долучитися до відновлення українських медичних закладів, які були зруйновані ракетами та снарядами росіян. Мова йде про інфраструктурні проекти на деокупованих територіях.

Напередодні HOPE вже надав вагому підтримку системі охорони здоров'я, надіславши до України більше ніж дві тонни необхідних ліків та медичних виробів, які були розвезені в понад 50 медичних закладів.

ДОВІДКА

Міжнародний проект «HOPE» з початком повномасштабного вторгнення росії розпочав свою діяльність в Україні, після майже 5-річної перерви.