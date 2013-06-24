Кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом, а це – половина і більше добової норми, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Водночас зменшення споживання солі допомогло б запобігти поширенню неінфекційних захворювань, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це йшлося на нараді з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів, яку провів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, хліб є одним з основних продуктів, з якого українці отримують сіль. За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Хоча іноді зустрічаються й такі види хліба, де вміст солі дорівнює 0,56 г, або значно перевищує 1,7 г на 100 г.

«Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту. Проте важливо, щоби діти й відповідальні за них дорослі мали можливість харчуватися більш здорово не лише в школі, а й вдома, адже це піде на користь усім, і разом з іншими заходами зробить українців здоровішими», – розповів Міністр охорони здоров’я.

За даними Національного дослідження STEPS, у якому вивчалась поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році, українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує, щоби добова норма не перевищувала 5 г, отже ми щоденно перевищуємо споживання солі більш ніж у 2,5 раза.

Така ситуація викликає занепокоєння і потребує пошуку способів вирішення. Проте деякі з заходів уже успішно запроваджують у багатьох країнах.

Наприклад, у 2012 році держави-члени ВООЗ об’єднались для скорочення споживання солі на 30 % до 2025 року. В цій програмі взяло участь 59 країн, в 17 із яких були успішні результати – скорочення солі в хлібі від 6 % – у Бельгії до 38 % – у Чилі, в межах 20-30 % – у Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Ірландії. У багатьох країнах виробники харчових продуктів добровільно зменшували вміст солі в продуктах, щоб запобігти поширенню неінфекційних захворювань. Обов’язкове обмеження вмісту солі в хлібі та хлібобулочних виробах запроваджено в 19 країнах, у тому числі в Бельгії, Болгарії, Хорватії, Латвії, Чорногорії, Нідерландах, Португалії, Словаччині, Іспанії. Ще в 21 країні такі обмеження діють на добровільній основі, шляхом співпраці бізнесу та уряду.

МОЗ пропонує українським виробникам хліба розглянути такі заходи: