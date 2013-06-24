В Україні працює механізм медичної евакуації для українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. МОЗ разом з іншими міжнародними партнерами організовують евакуаційні рейси та доправляють громадян України на спеціалізоване лікування до закордонних клінік. Загалом вже було евакуйовано понад 5 тис. українців на лікування за кордон. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, у рамках співпраці, у групі евакуйованих були відправлені діти, які перебували в «Охматдиті» під час російської терористичної атаки.

Міністерство охорони здоров'я організувало медичну евакуацію для перших чотирьох маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Усі діти мають важкі захворювання. Подальше лікування маленькі пацієнти отримають у клініках Австрії та Швейцарії.

«Це перші евакуації постраждалих дітей з «Охматдиту», які ми організували. Плануються й інші. Наразі ми отримали 14 запитів від батьків дітей, які перебували в епіцентрі терористичної атаки. Разом з цим, ми отримали позитивні сигнали від наших партнерів з Німеччини, Швейцарії та Австрії, які готові забрати цих діток до себе на лікування», - зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Серед пацієнтів 12-річний Владислав. У нього гострий лімфобластний лейкоз. Вперше страшний діагноз батьки дитини почули у травні цього року. Завдяки лікарям з «Охматдиту» хворобу вдалось вивести у ремісію. Проте 30 червня вона повернулася знову.

У день терористичної атаки Владислав мав розпочати другий курс хімієтерапія, однак ворожа атака зірвала ці плани. На момент влучання ракети, Владислав з мамою перебували у безпечному місці. Дитина продовжить лікування в австрійській клініці міста Грац.

Нагадаємо, що МОЗ разом з міжнародними партнерами організовує безкоштовну евакуацію дітей з «Охматдиту» до закордонних клінік. Після терористичної атаки на лікарню Міністерство отримало багато пропозицій від країн щодо продовження їхнього лікування. Батьки дітей, які були в епіцентрі подій, можуть подати запит на евакуацію за адресою medevac@moz.gov.ua або заповнити анкету /за посиланням/. Координатори програми «Medevac» допоможуть зі збором необхідних документів та нададуть консультації з організаційних питань.