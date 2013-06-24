Наприкінці жовтня Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовим особам держорганів. Так, на виконання рішень РНБО Уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У рамках виконання заходів цього плану Міністерством охорони здоров’я створена міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

Мета міжвідомчої робочої групи – забезпечити опрацювання із залученням фахівців Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у м. Дніпрі та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у м. Вінниці, обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам. Також міжвідомча група може ініціювати, за потреби, їх перегляд та інформування за наявності підстав правоохоронні органи, а також інші уповноважені органи для вжиття ними відповідних заходів реагування.

До складу міжвідомчої робочої групи увійшли представники Міністерства охорони здоровʼя України, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України;

26% – працівники органів прокуратури;

17% – працівники органів митної служби;

25% – працівники інших державних органів.

Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їх перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317.

Зазначимо, що для оптимізації процесу запроваджено зміни на центральному рівні. Відповідно функції Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України у частині проведення медико-соціальної експертизи, зокрема щодо оскарження рішень та проведення перевірок, передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у м. Дніпро,на базі якого створена оновлена Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ України.

Нагадаємо, Уряд схваливзаконопроект, розроблений МОЗ, щодо ліквідації МСЕК у чинному вигляді до 1 січня 2025 року. З наступного року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків.