Завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Європейської комісії за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, за підтримки Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України медичне транспортування постраждалих українців триває майже щодня. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Цього разу евакуйовано 28 цивільних та військових з Дніпропетровщини, Київщини, Одещини, Рівненщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Вінниччини і територій активних бойових дій.

Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти. Їх погодилися прийняти на лікування у медзакладах Данії, Франції, Норвегії та Німеччини.

Зазначимо, що евакуюють як дорослих, так і дітей, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

Такі евакуаційні рейси здійснюються вже понад рік та здійснюються практично щодня. Адже постійні бойові дії, обстріли та пошкодження інфраструктури суттєво ускладнюють надання медичної допомоги на сході та прифронтових територіях.

За потреби пацієнтів супроводжують родичі або близькі – враховуючи необхідність у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також у подальшому післяопераційному догляді.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі. Далі повітряними госпіталями чи спеціальним авіатранспортом доставляють українців в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Від початку війни Міністерство охорони здоровʼя разом із міжнародними партнерами продовжують робити усе можливе, аби врятувати наших людей та надати їм необхідну медичну допомогу. Загалом вже евакуйовано понад 3000 українців.