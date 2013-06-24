Експертні групи МОЗ України за технічної підтримки Бюро ВООЗ в Україні розпочали проведення клінічних аудитів закладів охорони здоров'я, зокрема центрів екстреної медичної допомоги та лікарень з надання допомоги пацієнтам при гострих мозкових інсультах.

До моніторингу включені заклади охорони здоров’я різного рівня (надкластерні, кластерні та загальні лікарні) в пʼяти регіонах країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Надання якісної медичної допомоги пацієнтам при інсультах є одним з пріоритетних завдань Міністерства охорони здоров’я. Клінічний аудит – ініціатива, яка дозволить виявити недоліки у наданні медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, встановити відповідність надання медичної допомоги чинним національним галузевим стандартам, а також міжнародним стандартам та протоколам, вдосконалити процес лікування цієї небезпечної хвороби.

«Політика героїв – це не тільки про реабілітацію. Це і про ті хвороби, кількість яких зростає, а вік молодшає через повномасштабну війну. Серед них – серцево-судинні. Тому наша команда активізувала роботу щодо боротьби з інсультами. Орієнтуємося на план дій, затверджений до 2030 року в Європі. Впевнений, ми можемо досягнути запланованих показників. Зі свого боку, міністерство весь час працює над покращенням якості медичної допомоги: створенням мережі медичних закладів, в яких є найсучасніше обладнання та фахові спеціалісти, впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту. Однак дуже важливо забезпечити належне управління і менеджмент на місцях. Вдячний ВООЗ за підтримку ініціативи проведення клінічних аудитів медичних закладів, які надають допомогу пацієнтам при гострих мозкових інсультах. Клінічні аудити є логічним продовження серії нарад, присвячених цій темі, які проводилися минулого року в нашому міністерстві за результатами моніторингу якості, кількості та структури медичних послуг, які надали хворим на інсульт лікарні, законтрактовані НСЗУ за відповідним пакетом», — зазначає Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Підхід мультидисциплінарної комісії, до складу якої ввійшли фахівці різних профілів, зокрема лікарі-невропатологи, нейрохірурги, анестезіологи, медицини невідкладних станів, ґрунтується на комплексній перевірці визначених стандартів протягом усього клінічного маршруту пацієнта з інсультом. Аудит проводиться шляхом аналізу відповідних даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у комплексі з проведенням моніторингових візитів. Окремо при аудиті беруть до уваги такі складові:

наявність клінічного маршруту та клінічного протоколу для ішемічного інсульту/внутрішньомозкового крововиливу;

цілодобовий доступ до КТ або МРТ голови;

доступність неврологічної допомоги та нейрохірургічної експертизи;

цілодобовий доступ для проведення лабораторних досліджень;

наявність спеціалізованого інсультного відділення з відповідним обладнанням (прилади для моніторингу та додаткового кисню);

наявність мультидисциплінарної команди медиків.

За результатами проведення клінічних аудитів будуть сформовані звіти, які будуть містити дані про якість надання медичних послуг пацієнтам з інсультом від догоспітального до госпітального етапів лікування, включаючи структуру, процеси, втручання, результат лікування на момент виписки та рекомендації при виписці.

Наразі для діагностики та лікування гострого мозкового інсульту є медичні заклади, законтрактовані Національною службою здоров’я за Програмою медичних гарантій. Серед безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом чи підозрою на нього включено: первинний огляд лікаря-невропатолога або лікаря-нейрохірурга, термінову комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, лабораторні та інструментальні дослідження, тромболітичну терапію включно з необхідними ліками, інші лікарські засоби, які включені до Національного переліку лікарських засобів або до галузевих стандартів. Також ендоваскулярна нейроінтервенційна та відкрита нейрохірургічна допомога, за необхідності її проведення тощо.