Учора Міністерство фінансів погодило паспорт бюджетної програми із закупівлі ліків за кошти цьогорічного бюджету, що дає змогу Міністерству охорони здоров’я розпочати цю роботу через ДП «Медичні закупівлі».
Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Чому закупівлі стартують лише 27 травня? Бо ще півтора місяця тому не було відповідного переліку медичних препаратів, наявної потреби й залишків у розрізі кожного медичного препарату. А їх у затвердженому лише нещодавно переліку 1750. Їх централізовано закуповують за кордоном, зокрема за допомогою міжнародних організацій. На жаль, попереднє керівництво МОЗ і деякі нинішні працівники МОЗ вважали, що достатньо орієнтуватися на минулорічні потреби в ліках», – каже міністр.
Ліки, які почнуть закуповувати за кошти цьогорічного бюджету, почнуть надходити наприкінці 2020-го й на початку 2021-го. І це вже буде забезпечення 2021 року. Максим Степанов пояснює це тим, що йдеться про великі терміни виготовлення ліків – від 4 до 6 місяців.
«Водночас ситуація із забезпеченням ліків у 2020 році повністю під контролем. Проблем не буде, ми відстежуємо кожен критичний напрям. Маємо нині залишків ліків на 3,9 мільярда гривень. Очікується також постачання від наших міжнародних партнерів на суму 4,6 мільярда. Йдеться про забезпечення ліками абсолютно всіх програм. Ми істотно пришвидшили постачання від міжнародних організацій. Протягом останніх 1,5 місяця отримали ліків на мільярд гривень, які одразу спрямували в регіони», – зауважив міністр.
МОЗ нині створюємо програму, за допомогою якої можна буде чітко бачити потребу в ліках у розрізі кожного медичного препарату, кожного закладу охорони здоров’я. Знати про залишки, терміни придатності, щоб уникнути зупинок постачання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»